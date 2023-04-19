среда 19.04.2023 17:38:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

15:12, 19 апреля 2023 года

Для орловских многодетных мам разработали программу по сохранению женского здоровья

В перинатальном центре можно получить консультацию и пройти диагностику.


Многодетные мамы из Орловской области могут принять участие в программе "Сохрани женское здоровье". Женщины могут пройти диагностику и консультацию, чтобы узнать о нынешнем состоянии своего организма, получить консультацию и, если это необходимо, медицинскую помощь.

Программу разработал Орловский социальный кластер совместно с НКМЦ им. Круглой. Чтобы стать ее участницей, нужно предварительно записаться, а потом посетить перинатальный центр НКМЦ. Здесь многодетным мамам окажут такие медицинские услуги, как профилактический осмотр, УЗИ органов малого таза, маммография и другие, сообщает Орловский социальный кластер. 

Номер телефона, по которому можно записаться: 8 (4862) 59-91-51. Также для участниц программы подготовлен набор для комфортного посещения врачей: в него вошли, в том числе, бахилы, носочки, салфетки.

Фото из архива


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.