Для орловских многодетных мам разработали программу по сохранению женского здоровья

В перинатальном центре можно получить консультацию и пройти диагностику.

Многодетные мамы из Орловской области могут принять участие в программе "Сохрани женское здоровье". Женщины могут пройти диагностику и консультацию, чтобы узнать о нынешнем состоянии своего организма, получить консультацию и, если это необходимо, медицинскую помощь.



Программу разработал Орловский социальный кластер совместно с НКМЦ им. Круглой. Чтобы стать ее участницей, нужно предварительно записаться, а потом посетить перинатальный центр НКМЦ. Здесь многодетным мамам окажут такие медицинские услуги, как профилактический осмотр, УЗИ органов малого таза, маммография и другие, сообщает Орловский социальный кластер.



Номер телефона, по которому можно записаться: 8 (4862) 59-91-51. Также для участниц программы подготовлен

набор для комфортного посещения врачей: в него вошли, в том числе, бахилы, носочки, салфетки.





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