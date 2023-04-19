Главная » Новости



15:09, 19 апреля 2023 года В Орле сорвали распространение крупной партии метадона У 22-летнего подозреваемого изъяли большой сверток с 200 пакетиками запрещенного вещества.





В Орле 22-летний мужчина подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Его задержали с поличным. При себе у него нашли большой сверток с 200 пакетиками запрещенного вещества. Лабораторная проверка показала, что изъятое – 85,23 грамма метадона. Наркотик предназначался для продажи разовыми дозами.



Как отметили в региональном УМВД, фигуранту грозит от 10 до 20 лет заключения. Его намерены взять под стражу.



Фото: УМВД России по Орловской области





Артем Ежаков



