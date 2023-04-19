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17:00, 19 апреля 2023 года

Орловец проведет в колонии 12 лет после нападения на администратора мотеля

Потерпевшая получит миллион рублей за компенсацию морального вреда.


Орловский областной суд рассмотрел дело о нападении на администратора мотеля. По приговору ранее судимый орловец должен был отправиться за решетку на 12 лет и выплатить моральную компенсацию в размере миллиона рублей. Также суд назначил ограничение свободы на год и девять месяцев. Однако приговор был обжалован.

Вечером 27 июля 2022 года администратор мотеля была на рабочем месте. К ней подошел ранее судимый мужчина с девушкой и начал диалог об оплаченном номере, а в действительности номер забронирован не был.

Местный житель ушел и вернулся с ножом, потребовав деньги. Девушка получила ножом два удара в живот, а затем из ее рук орловец похитил 4 100 рублей.

Обессиленная от причиненных телесных повреждений женщина, стала убегать от нападавшего, пытаясь позвать на помощь. А последний, понимая, что его могут задержать, догнал ее в коридоре и нанес туристическим складным ножом два удара в область левого предплечья и левого бедра, - уточнили в пресс-службе Орловского областного суда.

Задержать нападавшего удалось мужчинам-постояльцам, которые услышали крики девушки. В наркодиспансере выяснилось, что в крови у ранее судимого были запрещенные вещества и алкоголь. А орловчанку доставили в больницу Семашко, она получила тяжелые ранения, после чего ее перевели в реанимацию.

Мужчина полностью признал вину. Приговор суда оставлен без изменений и вступил в законную силу. 




Сергей Силаев
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