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19:30, 19 апреля 2023 года Орловцы принялись за тепличное овощеводство и цветоводство Полноценное начало дачного сезона уже близко.





Весна в этом году вступила в свои права чуть раньше. Дачный сезон уже близко. Кто-то уже принялся за тепличное овощеводство и цветоводство. Получить так урожай – целая наука. Подробнее – в сюжете Юлии Опанасюк.





Юлия Опанасюк



