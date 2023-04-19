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15:30, 19 апреля 2023 года Орловское отделение "Поискового движения России" подвело десятилетние итоги работы К юбилею волонтеры получили заслуженные награды.





В апреле исполнилось 10 лет "Поисковому движению России". Орловское отделение подвело итоги работы вместе с отрядами из других регионов. За это время поднято более 3 000 бойцов и командиров Красной Армии. Свыше сотни солдат установлены поименно. Они захоронены на братских мемориалах Орловской области.



В праздничной обстановке поисковикам вручили благодарности от губернатора и областного совета. Волонтеров отметили за преданность своему делу и патриотическое воспитание молодежи.



За 10 лет поисковое движение прошло большой путь. За это время в масштабах страны установлены имена 10 000 солдат. С почестями перезахоронены почти 200 000 тысяч бойцов.





Эва Стасюлевич



