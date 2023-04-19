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14:30, 19 апреля 2023 года Вывоз мусора в Заводском и Железнодорожном районах Орла наладят в течение недели В списке проблемных остаются 28 адресов.





Вывоз мусора в Заводском и Железнодорожном районах Орла стабилизируют в течение недели. Об этом 19 апреля на заседании профильного комитета горсовета рассказал первый замдиректора УК "Зеленая роща" Сергей Мартюхин. Его слова приводит мэрия Орла.



Как заявил Мартюхин, сбой случился из-за нехватки техники и сезонности самой проблемы – люди начали убирать свои владения.



Для решения проблемы увеличили число техники – с 11 до 24. Работа налажена в две смены – дневную и вечернюю. В списке проблемных в двух районах остаются 28 адресов – на 19 меньше, чем в начале недели.





Артем Ежаков



