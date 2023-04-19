Главная » Новости



14:00, 19 апреля 2023 года Мэрии Орла рекомендовали предоставить в горсовет программу по освещению дорог к школам и детсадам К ним ведут порядка 400 подходов, фонари горят на 130 из них.





19 апреля прошло заседание профильного комитета горсовета, посвященное освещению подходов и подъездов к детским учреждениям. Было отмечено, что сейчас к детским садам и школам ведут более 400 дорог, 130 из них освещены.



Как заявил депутатам начальник городского управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Никита Митряев, работы осложняются отсутствием самого определения "подходов к образовательным организациям", что затрудняет определение их протяженности. Также некоторые подходы проходят через дворы, поэтому у мэрии отсутствуют правовые основания на работы.

– Для определения ориентировочной стоимости работ по обустройству уличного освещения жилых массивов, ведущих к объектам образования, в среднем принималась протяженность участка в 200 метров. На основании этого общая протяженность составляет 52 километра, ориентировочно стоимость выполнения работ составит 86,9 миллиона рублей, – цитирует Митряева пресс-служба горсовета. Сейчас мэрия собирает данные о наиболее используемых дорогах к школам, чтобы составить перечень первоочередных объектов.



Депутаты рекомендовали мэрии к 16 мая предоставить в горсовет программу по освещению подходов и подъездов к школам и детсадам, а также улиц частного сектора.





Артем Ежаков



