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13:30, 19 апреля 2023 года Столичные гематологи оценят работу орловских медучреждений Специалисты Национального медицинского исследовательского центра гематологии уже побывали в ООКБ.





Специалисты Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России побывали в Орловской областной клинической больнице.



В медучреждении оценили работу лабораторных служб, пообщались с врачами и пациентами. Несмотря на хроническую нехватку кадров, оценку в отделении ООКБ получили достойную. Было отмечено, что больные получают весь спектр необходимого лечения, нет плохо пролеченных и запущенных пациентов. Положительно оценена московскими гостями и частая практика телемедицинских консультаций с федеральными центрами.



Также столичные гематологи посетят онкодиспансер, поликлинику №2 и станцию переливания крови.





Елена Литинская



