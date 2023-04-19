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13:00, 19 апреля 2023 года В Орел приедет с гастролями Нижегородский театр кукол Артисты дадут три спектакля для детей и взрослых.





На этой неделе Орел встречает артистов из Нижнего Новгорода. На сцене Орловского театра кукол три гастрольных спектакля даст Нижегородский академический театр кукол.



Зрители увидят спектакли для детей и взрослых.



21 апреля в 13.00 и 19.00 состоится показ постановки "Каменный гость" (12+), 22 апреля в 11.00 и 13.00 орловцы увидят спектакль "Конек-горбунок" (6+), а 23 апреля в 11.00 и 13.00 - спектакль "Иван Царевич и Серый волк" (6+).



Отметим, что за годы своей творческой деятельности Нижегородский (Горьковский) театр кукол вырос в один из ведущих детских театров страны, завоевал признание как юных, так и взрослых зрителей. Он является вторым театром кукол в России, который получил статус академического после театра Образцова.





Ольга СУПОНЕВА



