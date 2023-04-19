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11:30, 19 апреля 2023 года

В Орле появятся общественные территории в честь Аркадия Шипунова, Владимира Русанова и Маркиана Попова

Это решение одобрили на заседании комитета городского совета по образованию, культуре и социальной политике.


19 апреля в городском совете Орла одобрили создание ряда общественных территорий в честь выдающихся людей Орловщины.

Сквер возле Научприбора решено назвать именем уроженца Ливен Аркадия Шипунова – известного оружейного конструктора. Площадка рядом с музеем Русанова получит имя этого прославленного полярного исследователя. Участок перед зданием управления мэрии Орла по Заводскому району назовут в честь генерала Маркиана Попова. Советский военачальник командовал войсками Брянского фронта в ходе Орловской наступательной операции.

Окончательное решение будет принято 28 апреля в ходе сессии городского совета.


Артем Ежаков
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