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11:30, 19 апреля 2023 года В Орле появятся общественные территории в честь Аркадия Шипунова, Владимира Русанова и Маркиана Попова Это решение одобрили на заседании комитета городского совета по образованию, культуре и социальной политике.





19 апреля в городском совете Орла одобрили создание ряда общественных территорий в честь выдающихся людей Орловщины.



Сквер возле Научприбора решено назвать именем уроженца Ливен Аркадия Шипунова – известного оружейного конструктора. Площадка рядом с музеем Русанова получит имя этого прославленного полярного исследователя. Участок перед зданием управления мэрии Орла по Заводскому району назовут в честь генерала Маркиана Попова. Советский военачальник командовал войсками Брянского фронта в ходе Орловской наступательной операции.



Окончательное решение будет принято 28 апреля в ходе сессии городского совета.





Артем Ежаков



