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10:20, 19 апреля 2023 года В Орле свежая разметка появится на 141 улице Уже заканчивается нанесение ее в Советском районе, дорожники передислоцируются в Заводской.





Дорожную разметку на улицах в настоящее время продолжают наносить рабочие. Советский район уже практически полностью размечен, на очереди Заводской. Всего в Орле в 2023 году обновят разметку на 141 улице.



Работу ведет ООО "Доринвест". Бригадам к первомаю предстоит обновить разметку на всех центральных улицах.



- Новинкой этого года станет демаркировка старой разметки. Множество слоев краски, уложенных друг на друга, со временем сделали осевые линии и пешеходные переходы на семи улицах Орла несоответствующими ГОСТу, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.



Второй этап работ пройдет в июле-августе.



Фото: администрация Орла









Ольга СУПОНЕВА



