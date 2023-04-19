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10:30, 19 апреля 2023 года В Орловской области приближается окончание декларационной кампании Орловцам нужно успеть отчитаться о доходах, полученных в прошлом году.





На Орловщине заканчивается декларационная кампания. До 2 мая включительно жителям региона нужно отчитаться о прошлогодних доходах.



Декларацию также должны подать ИП, но срок представления отчетности для них изменился из-за введения единого налогового счета. Сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов стали едиными – 25 числа нужно предоставить отчетность, а 28 – заплатить налоги.





Анна Вайсергисер



