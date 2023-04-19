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9:37, 19 апреля 2023 года В Орловскую область поступили 14 машин для больниц и поликлиник Большинство легковушек пополнят автопарки ЦРБ.





В Орловскую область поступили 14 машин для учреждений здравоохранения. Как сообщает региональный информационный портал, их получат Болховская, Покровская, Нарышкинская, Знаменская, Колпнянская. Краснозоренская, Верховская, Корсаковская, Залегощенская, Кромская, Свердловская и Сосковская ЦРБ, а также детские поликлиники № 1 и 2 города Орла. Сейчас машины ставят на учет.



На легковушках будут доставлять медиков к пациентам, привозить больным лекарства.



Машины купили в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области" нацпроекта "Здравоохранение". В 2023 году на эти цели выделено свыше 26 миллионов рублей.





Артем Ежаков



