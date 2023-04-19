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10:30, 19 апреля 2023 года В Орле пройдет традиционное экологическое соревнование "Чистые игры" Оно пройдет 22 апреля – в день весеннего субботника.





22 апреля с 11:00 до 14:00 на опушке Медведевского леса в Орле пройдут традиционные "Чистые игры". Это экологическое соревнование по сбору и сортировке мусора. Для участия необходимо зарегистрировать команду из двух – четырех человек.



Лучших эковолонтеров ждут награды. Все подробности – на официальном сайте "Чистых игр".





Артем Ежаков



