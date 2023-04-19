В Орловской области приводят в порядок земли сельхозназначения

Механизаторы трудятся в поле, площадью 43 гектара.

Более 1,5 миллиардов рублей государственной поддержки получат в этом году орловские аграрии. Средства можно будет направить и на возврат расходов на ввод земель в севооборот.

Корреспондент Мария Семак побывала на предприятии, где "возвращают в строй" заросшие гектары. Общая площадь массива – более 1 000 гектаров.