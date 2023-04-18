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17:15, 18 апреля 2023 года В Орле выявят лучшую автоледи Ежегодный городской конкурс пройдет 6 мая.





Количество участниц ограничено. Девушки должны имеющие водительское удостоверение категории "В". По информации пресс-службы мэрии, чтобы побороться за звание "Автоледи – 2023", нужно заполнить заявку. Ее необходимо направить в управление образования, спорта и физической культуры администрации Орла до 5 мая. В заявке нужно указать номер машины, ее марку и номер водительского удостоверения. Информация от участниц принимается по номеру 8 (4862) 76-02-94 или на почту: fks57@yandex.ru. По информации пресс-службы мэрии, чтобы побороться за звание "Автоледи – 2023", нужно заполнить заявку. Ее нужно направить в управление образования, спорта и физической культуры администрации Орла до 5 мая. В заявке нужно указать номер машины, ее марку и номер водительского удостоверения. Информация от участниц принимается по номеру 8 (4862) 76-02-94 или на почту: fks57@yandex.ru. По информации пресс-службы мэрии, чтобы побороться за звание "Автоледи – 2023", нужно заполнить заявку. Ее нужно направить в управление образования, спорта и физической культуры администрации Орла до 5 мая. В заявке нужно указать номер машины, ее марку и номер водительского удостоверения. Информация от участниц принимается по номеру 8 (4862) 76-02-94 или на почту: fks57@yandex.ru.





Сергей Силаев



