В Орле выявят лучшую автоледи

Количество участниц ограничено. Девушки должны имеющие водительское удостоверение категории "В".
По информации пресс-службы мэрии, чтобы побороться за звание "Автоледи – 2023", нужно заполнить заявку. Ее необходимо направить в управление образования, спорта и физической культуры администрации Орла до 5 мая.
В заявке нужно указать номер машины, ее марку и номер водительского удостоверения. Информация от участниц принимается по номеру 8 (4862) 76-02-94 или на почту: fks57@yandex.ru.
По информации пресс-службы мэрии, чтобы побороться за звание "Автоледи – 2023", нужно заполнить заявку. Ее нужно направить в управление образования, спорта и физической культуры администрации Орла до 5 мая.
В заявке нужно указать номер машины, ее марку и номер водительского удостоверения. Информация от участниц принимается по номеру 8 (4862) 76-02-94 или на почту: fks57@yandex.ru.
По информации пресс-службы мэрии, чтобы побороться за звание "Автоледи – 2023", нужно заполнить заявку. Ее нужно направить в управление образования, спорта и физической культуры администрации Орла до 5 мая.
В заявке нужно указать номер машины, ее марку и номер водительского удостоверения. Информация от участниц принимается по номеру 8 (4862) 76-02-94 или на почту: fks57@yandex.ru.