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8:30, 19 апреля 2023 года

Орловских юнармейцев пригласили в Приморский край

Ребята могут поучаствовать в образовательном модуле "Юнфлот".


Патриотическое движение "Юнармия" проведет образовательный модуль, куда пригласили и орловцев. Мероприятие пройдет в рамках национального проекта "Образование" на базе детского центра "Океан" в Приморском крае. 

 

Мероприятие пройдет с 15 июля по 4 августа. По информации пресс-службы правительства региона, участниками смены могут стать ребята от 12 до 17 лет, имеющие достижения в конкурсах военно-морской и военно-спортивной направленностей.

 

Прием конкурсных работ завершается 20 апреля. Результаты отборы станут известны уже 1 мая. 

 




Сергей Силаев
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