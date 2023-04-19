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8:30, 19 апреля 2023 года Орловских юнармейцев пригласили в Приморский край Ребята могут поучаствовать в образовательном модуле "Юнфлот".





Патриотическое движение "Юнармия" проведет образовательный модуль, куда пригласили и орловцев. Мероприятие пройдет в рамках национального проекта "Образование" на базе детского центра "Океан" в Приморском крае. Мероприятие пройдет с 15 июля по 4 августа. По информации пресс-службы правительства региона, участниками смены могут стать ребята от 12 до 17 лет, имеющие достижения в конкурсах военно-морской и военно-спортивной направленностей. Прием конкурсных работ завершается 20 апреля. Результаты отборы станут известны уже 1 мая.





Сергей Силаев



