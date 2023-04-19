Орловские баскетболисты вошли в восьмерку сильнейших Ассоциации студенческого баскетбола
Достижение покорилось спортсменам ОГУ имени Тургенева.
Баскетболисты Орловского госуниверситета вышли в 1/8 Ассоциации студенческого баскетбола. Выйти в следующий раунд спортсменам удалось в домашних матчах.
Женская сетка чемпионата увидела сенсацию – орловчанки обыграли одну из лучших команд России – санкт-петербургских "Сирен". У парней игры вышли не менее сложными – со сборной Российского университета спорта.
Борьба за "Финал четырех" пройдет в Орле. 27 апреля сыграют мужчины, 30 апреля – девушки. Трибуны ждут.