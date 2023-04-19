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8:00, 19 апреля 2023 года Орловцы завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию Состязания проходили в городе Павловске.



Со всероссийских соревнований "Тихий Дон" воспитанники спортивной школы №10 привезли две медали. Анна Фомичева завоевала серебро по группе Ж-16, а Дарья Кононова – бронзу по группу Ж-18. По информации департамента физической культуры и спорта Орловской области, спортсменок тренируют Дмитрий Соболев и Оксана Алтунина. Впереди у ребят – чемпионат ЦФО в Воронеже.

Фото: Департамент физической культуры и спорта Орловской области









Сергей Силаев



