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17:00, 18 апреля 2023 года В Орловской области выявили более четырех тысяч случаев респираторных заболеваний за неделю Заболеваемость снизилась на 3,3%.





С 10 по 16 апреля на территории региона выявили 4 163 случая острых респираторных вирусных инфекций. Показатель - 58,3 на 10 тысяч населения. Статистику предоставили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, за исключением детей 7-14 лет. Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Болховском, Ливенском районах и в Орле.





Сергей Силаев



