Главная » Новости



15:30, 18 апреля 2023 года Орел стал площадкой для обмена опытом среди детских омбудсменов В областной столице прошло пленарное заседание координационного совета уполномоченных по правам ребенка, входящих в состав ЦФО.





18 апреля в Орле прошло пленарное заседание координационного совета уполномоченных по правам ребенка, входящих в состав ЦФО. Темой собрания стало "Сохранение традиционных семейных ценностей в условиях современного мира". Методиками воспитания детей и подростков делились омбудсмены из 15 субъектов страны.



Орел стал местом встречи неслучайно – было отмечено, что на Орловщине свято хранят традиции, чтят память о подвигах предков и поддерживают семейные ценности, создав для этого хороший симбиоз власти и общественности.





Мария Семак



