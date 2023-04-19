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7:30, 19 апреля 2023 года В Орле открылась выставка, посвященная катастрофе на Чернобыльской АЭС Посетители библиотеки им. Бунина могут познакомиться с историей одной из самых масштабных техногенных катастроф.





С 17 по 30 апреля в орловской библиотеке им. Бунина пройдет выставка, посвященная катастрофе на Чернобыльской АЭС. В экспозиции представлены периодические издания, освещающие техногенную катастрофу на атомной станции.



Гости познакомятся с хроникой событий, случившихся 26 апреля 1986 года. Ряд изданий того времени рассказывает детально о том, что произошло. Это такие журналы, как "Вокруг света", "Огонек", "Крылья Родины" и другие. Авторы статей рассуждают об уроках, которые преподала катастрофа.



Адрес: ул. Горького, 43



(12+)













Ольга СУПОНЕВА



