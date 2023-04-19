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9:00, 19 апреля 2023 года В Орле мужчина попытался сорвать магазинную кражу и стал жертвой грабежа Потерпевшего повалили на пол супермаркета, несколько раз ударили по голове и отобрали телефон.





27-летний ранее судимый житель Орла и его 34-летний приятель из Урицкого района подозреваются в грабеже. Как сообщили в УМВД России по Орловской области, потерпевший увидел, что фигуранты пытаются похитить товары в супермаркете. Мужчина сделал им замечание, после чего подозреваемые повалили его на пол, несколько раз ударили по голове и отобрали телефон за семь тысяч рублей.



Фигуранты успели продать гаджет. Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до семи лет заключения.





Артем Ежаков



