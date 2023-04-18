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12:20, 18 апреля 2023 года В Орле в течение месяца планируют создать детскую инклюзивную площадку Она появится в парке Победы.





В Орле в парке Победы началось строительство детской инклюзивной площадки. Ее планируют создать в течение месяца. Об этом 17 апреля в ходе прямого эфира сообщил губернатор Андрей Клычков.



Деньги на возведение игровой территории для ребят с ограниченными возможностями здоровья собирали в 2022-м году в рамках благотворительного марафона "ПоБерегу". Участие в нем приняли полторы тысячи человек.



Место для площадки выбрали сами орловцы путем голосования.









Артем Ежаков



