В Орловской области началась борьба с клещами

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11:50, 18 апреля 2023 года
В Орловской области началась борьба с клещамиОбщественные территории будут обрабатывать от паразитов. В городском и детском парках Орла работа уже идет.
В Орловской области началась акарицидная обработка общественных территорий. Городской и детский парки Орла уже опрыскивают от клещей.
В этом году в Орле акарицидную обработку проведут дважды. Первая завершится 30 апреля. Вторая начнется в середине июля. Всего обработают 350 гектаров территорий. Это парки, скверы и зоны отдыха.
Яд, используемый дезинсекторами, опасен только для клещей, но людям и домашним питомцам стоит воздержаться гулять по обрабатываемой территории.
Эльза Ахмедбекова
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