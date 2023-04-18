Главная » Новости



11:50, 18 апреля 2023 года В Орловской области началась борьба с клещами Общественные территории будут обрабатывать от паразитов. В городском и детском парках Орла работа уже идет.





В Орловской области началась акарицидная обработка общественных территорий. Городской и детский парки Орла уже опрыскивают от клещей.



В этом году в Орле акарицидную обработку проведут дважды. Первая завершится 30 апреля. Вторая начнется в середине июля. Всего обработают 350 гектаров территорий. Это парки, скверы и зоны отдыха.



Яд, используемый дезинсекторами, опасен только для клещей, но людям и домашним питомцам стоит воздержаться гулять по обрабатываемой территории.





Эльза Ахмедбекова



