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11:25, 18 апреля 2023 года

ПСД инженерной инфраструктуры участка застройки на Наугорском шоссе в Орле подготовит ООО "Проект+"

Стоимость работ превысит 19,4 миллиона рублей.


Проектно-сметную документацию инженерной инфраструктуры участка жилой застройки в Орле подготовит ООО "Проект+". Речь идет о территории, ограниченной улицами Куйбышева и Цветаева, а также Наугорским шоссе. Стоимость работ превысит 19,4 миллиона рублей.

Как сообщает региональный информационный портал, учитывая сжатые сроки, мэрия обратилась к правительству области за решением, одобряющим заключение контракта с единственным поставщиком – ООО "Проект+".
В перечень работ, на которые предстоит подготовить проектно-сметную документацию, входит реконструкция сетей водопровода и канализации по ул. Плещеевской, реконструкция сетей газопровода, строительство сети водопровода по ул. Куйбышева, реконструкция внеплощадочных сетей канализации, строительство сети ливневой канализации по ул. Плещеевской, – заявили в областном правительстве.



Артем Ежаков
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