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10:11, 18 апреля 2023 года На перекрестке в Ливнах не разъехались две "Лады" В аварии пострадала пассажирка.





17 апреля в 16:18 в Ливнах в районе дома №2 по улице Гайдара 25-летний водитель "Лады", поворачивая налево на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу другой "Ладе", двигавшейся во встречном направлении прямо и на зеленый свет. 53-летняя пассажирка второй машины пострадала, после оказания помощи в местной ЦРБ женщину отпустили домой.



Фото: УГИБДД России по Орловской области





Артем Ежаков



