Главная » Новости



10:50, 18 апреля 2023 года Два резидента орловской особой экономической зоны готовятся к запуску производств Ожидается, что заводы заработают уже этой весной.





Две компании-резидента особой экономической зоны "Орел" готовятся к запуску своих производств. Как сообщает региональный информационный портал, уже в апреле ожидается старт работы завода по производству кормовых добавок для животноводства. Проект обошелся ООО "РК-премикс" в треть миллиарда рублей. Сейчас готовятся документы для выкупа земли.



В мае ООО "Три точки мануфактуринг" планирует открыть завод по производству телематического оборудования для автопроизводителей мощностью 492 тысячи единиц в год. В него инвестировали 142,6 миллиона рублей.





Артем Ежаков



