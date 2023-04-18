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9:44, 18 апреля 2023 года Прокуратура в Орле объявила предостережения гендиректору АО "ЭкоСити" по поводу приостановки работы Ведомство напомнило о необходимости решения разногласий в претензионном или судебном порядке.





Орловской прокуратурой гендиректору ООО "Экология" и АО "ЭкоСити" Юрию Парахину объявлены предостережения в связи с возможным нарушением законодательства в сфере обращения с ТКО. 12 апреля ООО "Экология" уведомило "Зеленую рощу" о приостановке работы с 18 апреля, что временно прекратит деятельность мусоросортировочной станции АО "ЭкоСити".

– ООО "Экология" и АО "ЭкоСити" в силу действующего законодательства и заключенных юридическими лицами договоров с ООО "УК «Зеленая роща" являются операторами по обращению с ТКО. Принятие и исполнение ими взятых на себя по договорам обязательств должно обеспечивать исполнение Территориальной схемы обращениями с отходами. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть у операторов по обращению с ТКО с ООО "УК "Зеленая роща" должны решаться путем переговоров, в претензионном или судебном порядке, – заявили в прокуратуре.





Артем Ежаков



