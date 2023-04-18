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9:10, 18 апреля 2023 года Три человека спасены и 25 эвакуированы из загоревшегося дома в Орле Возможной причиной ЧП стала аварийная работа холодильника.





17 апреля в 16:40 спасатели получили сигнал о пожаре в квартире на пятом этаже жилого дома по улице 5-й Орловской стрелковой дивизии. Из-за сильного задымления из здания эвакуировали 25 человек, еще трое были спасены.



В эпицентре пожара оплавился натяжной потолок и пострадал от пламени холодильник. Его аварийная работа стала возможной причиной ЧП, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.





Артем Ежаков



