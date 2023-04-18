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7:30, 18 апреля 2023 года Орловцы выплатили более двух миллиардов рублей страховым компаниям В 2022 году жители региона заключили более 390 тысяч договоров.



Общая сумма премий по страховым контрактам составила 2,2 миллиарда рублей. Из этой суммы 1,3 миллиарда – это плата за полисы добровольного страхования жизни, здоровья или имущества. По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", орловцы получили 1,3 миллиарда рублей страховых выплат в 2022 году.





Сергей Силаев



