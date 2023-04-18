Орловцы выплатили более двух миллиардов рублей страховым компаниям

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7:30, 18 апреля 2023 года
Орловцы выплатили более двух миллиардов рублей страховым компаниямВ 2022 году жители региона заключили более 390 тысяч договоров.
Общая сумма премий по страховым контрактам составила 2,2 миллиарда рублей. Из этой суммы 1,3 миллиарда – это плата за полисы добровольного страхования жизни, здоровья или имущества.
По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", орловцы получили 1,3 миллиарда рублей страховых выплат в 2022 году.
Сергей Силаев
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