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17:15, 17 апреля 2023 года В Орловской области отметят столетие пионерии В регионе пройдет ряд мероприятий.





Мероприятия утверждены распоряжением правительства. Документ датирован 14 апреля. Всего к столетию орловской пионерии проведут 27 акций. На 19 мая запланирована пионерская линейка. В этот же день состоится праздничный концерт. В течение 2023 года будут проводиться мероприятия для ребят из ДНР, ЛНР: "Добро в каждое сердце", "Дни без одиночества", "Дом со звездой", " Ветеран живет рядом".





Сергей Силаев



