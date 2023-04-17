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20:30, 17 апреля 2023 года Орловчанка пополнила счета телефонных мошенников на 1 миллион 260 тысяч рублей Также денег лишились еще три жительницы региона.





В Орловской области зарегистрированы новые случаи телефонного мошенничества. Жертвами стали четыре жительницы региона. Как сообщили в областном УМВД, злоумышленники использовали стандартную схему: звонили, заявляли о проблемах со счетами или вкладами собеседников, предлагали решение проблемы.



Наиболее пострадала 61-летняя жительница Ливенского района. Она лишилась 1 миллиона 260 тысяч рублей. Ее 43-летняя землячка и 40-летняя жительница Мценска на двоих отдали 100 тысяч рублей. Еще одной потерпевшей стала 28-летняя болховчанка, которую мошенники обманули на 340 тысяч рублей.





Артем Ежаков



