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8:00, 18 апреля 2023 года 19 апреля МФЦ на улице Ленина в Орле приостановит оказание услуг Неудобства продлятся с 9:00 до 10:00.





В МФЦ на улице Ленина в Орле 19 апреля с 09:00 до 10:00 не будут предоставляться государственные и муниципальные услуги. Это связано с проведением методического часа для сотрудников.



В указанное время государственные и муниципальные услуги можно будет получить в МФЦ Северного района по улице Рощинской, 21.





Артем Ежаков



