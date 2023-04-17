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17:30, 17 апреля 2023 года Подрядчиком для благоустройства "Болховкина луга" может стать ООО "СБК-ГрупП" Вопрос обсудили 17 апреля в ходе заседания регионального правительства.





ООО "СБК-ГрупП" может стать подрядчиком по благоустройству "Болховкина луга" в Орловской области. Проект выиграл в конкурсе Минстроя 70 миллионов рублей на реализацию.



Контракт нужно направить в Минстрой до 1 мая. Учитывая это, в Болхове проработали возможность заключения контракта с единственным поставщиком. Правительство региона это одобрило. Окончательное решение примут по итогу проверок деятельности ООО "СБК-ГрупП".



Как сообщает региональный информационный портал, коммерческое предложение потенциального подрядчика – 66 миллионов. По стоимости и срокам начала работ оно признано наиболее приемлемым.





Артем Ежаков



