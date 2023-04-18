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9:00, 18 апреля 2023 года У орловца во второй раз украли электросамокат Полицейские уже установили подозреваемого.





В Железнодорожном районе Орла раскрыта кража электросамоката, оставленного возле бара. Хозяин транспорта оставил его непристегнутым и зашел в заведение.



Подозреваемого вычислили по записям с камер. Самокат нашли у него дома. Транспорт вскоре вернут владельцу. Как добавили в региональном УМВД, год назад потерпевший тоже становился жертвой кражи электросамоката.





Артем Ежаков



