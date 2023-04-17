В Орловском онкодиспансере начал работу гамма-терапевтический аппарат российско-индийской разработки
Оборудование облучает только пораженные опухолью ткани, затрагивая здоровые клетки лишь минимально.
В Орловском онкодиспансере начал работу гамма-терапевтический аппарат российско-индийской разработки. Большинство запчастей и окончательная сборка оборудования – отечественные. Для работы уже получена лицензия и обучены специалисты.
Аппарат облучает только пораженные опухолью ткани, затрагивая здоровые клетки лишь минимально. Оборудование позволит проводить лечение пациентов с локализациями молочной железы, контингента паллиативных пациентов, требующих паллиативной помощи, с метастатическим поражением костей, головного мозга, мягких тканей, кожи.