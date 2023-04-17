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14:00, 17 апреля 2023 года В Орловской области продолжается ремонт 20 дворов и 19 общественных территорий Работы на двух объектах уже завершены.





В Орловской области продолжается ремонт дворовых и общественных территорий в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", уже завершены работы на двух объектах. Продолжается благоустройство 20 дворов и 19 общественных территорий.



Всего по программе в 2023 году отремонтируют 91 двор и 48 общественных территорий. На эти цели направят свыше миллиарда рублей. Дополнительно удалось привлечь 300 миллионов рублей – деньги направят на благоустройство 40 дворов в Орле.





Артем Ежаков



