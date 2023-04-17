Главная » Новости



11:33, 17 апреля 2023 года В Орловской области мужчину подозревают в попытке убийства сына путем сожжения Здоровью потерпевшего нанесен тяжкий вред





В Орловской области 62-летнего мужчину подозревают в попытке убийства собственного сына. Как сообщили 17 апреля в региональном следкоме, трагедия развернулась 13 апреля во дворе дома фигуранта на улице 3-я Набережная в Ливнах.



Как следует из материалов дела, родственники поссорились – 39-летний сын подозреваемого оскорбил его. В ответ мужчина взял канистру с бензином, облил горючим одежду потерпевшего и поджег, чем нанес ему тяжкий вред здоровью. Сын фигуранта госпитализирован.



Подозреваемый взят под стражу.



Фото: СУ СК России по Орловской области





Артем Ежаков



