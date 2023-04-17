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11:00, 17 апреля 2023 года Орловские спасатели в выходные отработали почти 200 вызовов Большинство из них – возгорания.





За прошедшие выходные в Орловской области сотрудники МЧС отработали 192 тревожных сигнала, 143 из которых касались пожаров. Подавляющая их часть была горением сухой травы и мусора. 49 выездов пришлись на различные происшествия и помощь населению.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, 15 апреля в регионе зарегистрировали три термоточки – в Корсаковском, Болховском и Дмитровском районах на общей площади более трех гектаров горели сухая трава и стернь.





Артем Ежаков



