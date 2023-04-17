понедельник 17.04.2023 10:54:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

10:30, 17 апреля 2023 года

Орловцам предложили полторы тысячи вакансий в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства

Региональный этап прошел 14 – 15 апреля.


В Орловской области 14 и 15 апреля прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. В пятницу мероприятие состоялось в областной библиотеке имени Бунина, где 68 работодателей предложили порядка тысячи вакансий. Еще две ярмарки прошли в субботу в Ливнах и Мценске. Как сообщает региональный информационный портал, всего в трех ярмарках поучаствовали 973 человека и 75 работодателей, предоставивших полторы тысячи вакансий.

Также в рамках регионального этапа прошли различные профориентационные мероприятия для школьников, студентов и безработных. Их посетили около 300 человек.

Следующий этап Всероссийской ярмарки вакансий – федеральный, пройдет 23 июня в онлайн-формате через единую цифровую платформу "Работа России".


Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.