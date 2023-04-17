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10:30, 17 апреля 2023 года Орловцам предложили полторы тысячи вакансий в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства Региональный этап прошел 14 – 15 апреля.





В Орловской области 14 и 15 апреля прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. В пятницу мероприятие состоялось в областной библиотеке имени Бунина, где 68 работодателей предложили порядка тысячи вакансий. Еще две ярмарки прошли в субботу в Ливнах и Мценске. Как сообщает региональный информационный портал, всего в трех ярмарках поучаствовали 973 человека и 75 работодателей, предоставивших полторы тысячи вакансий.



Также в рамках регионального этапа прошли различные профориентационные мероприятия для школьников, студентов и безработных. Их посетили около 300 человек.



Следующий этап Всероссийской ярмарки вакансий – федеральный, пройдет 23 июня в онлайн-формате через единую цифровую платформу "Работа России".





Артем Ежаков



