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10:00, 17 апреля 2023 года Ливны снова поборются за грант Минстроя на благоустройство общественной территории Город представит на конкурс проект благоустройства участка улицы Дзержинского от улицы Крестьянской до улицы Орджоникидзе.





Город Ливны Орловской области снова поборется за грант Минстроя РФ. На конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды Ливны отправляют проект благоустройства участка улицы Дзержинского от улицы Крестьянской до улицы Орджоникидзе. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Опыт успешного участия в конкурсе у Ливен есть. Город уже получил 160 миллионов рублей на проекты по благоустройству парка Машиностроителей и Октябрьского бульвара.





Артем Ежаков



