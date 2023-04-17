12 молодых орловских артистов стали губернаторскими стипендиатами

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9:30, 17 апреля 2023 года
12 молодых орловских артистов стали губернаторскими стипендиатамиВыплата назначается на год.
Указом главы Орловской области Андрея Клычкова назначены 12 получателей стипендий губернатора. Речь идет о молодых одаренных артистах.
Как сообщает региональный информационный портал, стипендиатами стали: Александр Аксиненко, Алина Алешина, Ольга Виррийская, Андрей Григорьев, Полина Коверзнева, Дмитрий Крыхтин, Зоя Останина, Елизавета Рыбянцова, Артём Степанов, Ольга Федина, Алексей Фомин, Максим Шерстюк.
Артисты начнут получать стипендии с 1 мая. Выплаты назначены на год.
Артем Ежаков