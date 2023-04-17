В Орле состоялось заседание общественного совета по делам инвалидов

|
|Главная » Новости
18:00, 16 апреля 2023 года
В Орле состоялось заседание общественного совета по делам инвалидовВ числе прочего, участники встречи обсудили возможности получения дошкольного образования детьми с расстройством аутистического спектра.
Заседание общественного совета по делам инвалидов прошло в Орле. Его участник, в числе других вопросов, обсудили возможности получения дошкольного образования детьми с расстройством аутистического спектра.
Состоялось заседание на базе городском центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Участникам вручили грамоты от мэра Орла, а также юбилейные знаки "85 лет Орловской области". Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, вице-мэр Ирина Проваленкова поблагодарила всех за активную работу, участие в общественной жизни города.
Фото: пресс-служба администрации Орла
Ольга СУПОНЕВА