В Орле состоялось заседание общественного совета по делам инвалидов

В числе прочего, участники встречи обсудили возможности получения дошкольного образования детьми с расстройством аутистического спектра.

Заседание общественного совета по делам инвалидов прошло в Орле. Его участник, в числе других вопросов, обсудили возможности получения дошкольного образования детьми с расстройством аутистического спектра.



