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17:13, 16 апреля 2023 года

В Орел вернется тепло и солнце

На будущей неделе ожидается сухая погода с температурой в +17.


Весеннее тепло возвращается в Орел. Судя по прогнозам синоптиков, будущая рабочая неделя выдастся сухой и солнечной.

По прогнозу Росгидрометцентра, с понедельника 17 по пятницу 21 апреля облачность будет переменной, солнце заглянет в город. Дождя не предвидится. В ночное время столбики термометров покажут от +4 до +7 градусов, днем в районе +15..+17 градусов.

Ветер ожидается восточный со сменой на юго-восточный, а также северо-восточный, в середине недели порывы его достигнут 5-6 м/с. Атмосферное давление на уровне 747-754 мм рт.ст.

Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА
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