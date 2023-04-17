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17:13, 16 апреля 2023 года В Орел вернется тепло и солнце На будущей неделе ожидается сухая погода с температурой в +17.









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Ветер ожидается восточный со сменой на юго-восточный, а также северо-восточный, в середине недели порывы его достигнут 5-6 м/с. Атмосферное давление на уровне 747-754 мм рт.ст.



Весеннее тепло возвращается в Орел. Судя по прогнозам синоптиков, будущая рабочая неделя выдастся сухой и солнечной.По прогнозу Росгидрометцентра, с понедельника 17 по пятницу 21 апреля облачность будет переменной, солнце заглянет в город. Дождя не предвидится. В ночное время столбики термометров покажут от +4 до +7 градусов, днем в районе +15..+17 градусов.Ветер ожидается восточный со сменой на юго-восточный, а также северо-восточный, в середине недели порывы его достигнут 5-6 м/с. Атмосферное давление на уровне 747-754 мм рт.ст. Фото: Ольга Супонева











Ольга СУПОНЕВА



