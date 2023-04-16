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11:24, 16 апреля 2023 года С Пасхой орловцев поздравил митрополит Тихон Архипастырь обратился к жителям региона в светлый праздник.





С праздником Пасхи орловцев поздравил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Архипастырь обратился к жителям региона в день Христова Воскресения.



- Сейчас мы можем радоваться тому, как говорил Господь женам-мироносицам: "Радуйтесь!". А второе его слово было: "Не бойтесь". Нам остается только радоваться, не бояться смерти. Что бы на земле с нами не случилось, нас ждут объятия Отчии, нас ждет воскресший Христос в своих райских обителях, - отметил в своем обращении Владыка.





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