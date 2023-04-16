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16:00, 16 апреля 2023 года К Дню Победы Орловщина соберет 30 тонн помощи для военнослужащих Из региона с гуманитарным грузом делегация на линию фронта отправится 10 раз.





В Орловской области продолжается работа по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО. У региона есть цель: к Дню Победы передать военнослужащим 30 тонн или 10 посылок с необходимыми вещами.



Как рассказал советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, делегации отправятся на линию фронта 10 раз, успеть нужно до 10 мая. Машина выезжает из области каждые несколько дней. Солдатам везут тепловизоры, квадрокоптеры, рации, прицелы, спутниковые антенны, летнюю тактическую экипировку, массети, и, конечно продукцию с письмами.



Фото: t.me/orel57express









Ольга СУПОНЕВА



