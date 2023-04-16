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15:00, 16 апреля 2023 года Еще двое иностранцев задержаны в Орле за сбыт наркотиков Из оборота изъята крупная партия метадона.





В Орле задержаны при попытке сбыта наркотиков двое иностранцев. Полиция изъяла крупную партию метадона.



Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области, у иностранных граждан при себе был пакет с 80 свертками синтетического наркотического вещества внутри. Вес наркотика составил около 83 грамм.



Возбуждено уголовное дело.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области





Ольга СУПОНЕВА



