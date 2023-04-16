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13:00, 16 апреля 2023 года

В Орле трехзначные автобусы начнут отображаться на онлайн-картах

Первыми из маршрутов станут № 115, 354, 420, 444, 445, 482.


Жители Орла и пригорода в ближайшее время смогут увидеть трехзначные маршруты в приложениях, позволяющих отслеживать транспорт в режиме онлайн. Первыми автобусами станут №115, 354, 420, 444, 445, 482.

Как сообщает сообщество "Общественный транспорт Орла онлайн", такая возможность появилась благодаря взаимодействию с КУ ОО "Организатор перевозок". Автобусы начнут отображаться на сайте bus57 и в приложении "Умный транспорт" постепенно.

Кроме того, появятся онлайн и муниципальные автобусы.

В настоящее время МУП "ТТП" завершает переоформление автобусов в АО "ГЛОНАСС". К сожалению, эта процедура занимает определенное время и зависит от АО "ГЛОНАСС". По информации руководства МУП "ТТП", процедура должна быть завершена в течении 1-2 недель. После чего автобусы будут отображаться в приложениях. Приносим извинения за временные неудобства, - прокомментировали в администрации Орла. 




Ольга СУПОНЕВА
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