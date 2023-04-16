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12:00, 16 апреля 2023 года Город Ливны украсит 65 тысяч цветов Этой весной в районном центре также высадят березы, рябины и липы.





Город Ливны весной 2023 года станет зеленее и ярче. Только клумбы планируется украсить 65 тысячами цветов.



Как сообщает "Ливенская газета", в планах по озеленению также высадка рябин, берез и лип. Всего планируется высадить 150 саженцев. В городе и районе, так же как и на территории всей Орловской области, продолжается экологический двухмесячник.



Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА



